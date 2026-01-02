Meteoroloji’nin uyarıları sonra Erciş’te 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tamamen kara gömülen Erciş merkezde 70 santimetreyi geçen kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 1 ile 1,5 metreyi buldu. Birçok köy ve mahalle yolunun kapandığı Erciş’te eğitim öğretime de ara verildi.

Yoğun kar yağışının olduğu ilçede sabah uyanan vatandaşlar, kara gömülü olan araçlarını çıkarmak ve araçların bulunduğu yeri temizlemek zorunda kaldı. Araçları yollarda kalan sürücülerin imdadına ise yaya olarak yürüyen vatandaşlar yetişti.

Araçlarını temizlemekte zorlanan vatandaşlar ise işlerine geç gitmek zorunda kaldı.

Tatili fırsat bilen çocuklar ise kar yağışını eğlenceye çevirdi.