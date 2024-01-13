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18 Ocak Perşembe günü başlayacak olan Hamsi Festivali’nde, horon ve halay eşliğinde Karadeniz coşkusu yaşanacak.

Erciş İlçe Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi tarafından organize edilen Hamsi Festivali, Karadeniz'in lezzetini ve kültürünü Erciş halkıyla buluşturacak. 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenecek olan festivale, ilçe sakinlerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniliyor.

YÖRESEL ÜRÜNLER TANITILACAK

Erciş'in tarihi ve kültürel değerlerine katkıda bulunması beklenen bu festival, bölge halkı için bir buluşma noktası olacak. Aynı zamanda, yöresel lezzetleri tanıtmak ve zengin kültürel dokuyu yaşatmak adına önemli bir etkinlik olacağı düşünülüyor.

Erciş'in ilk Hamsi festivali için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Hamsi Festivali dolayısıyla kurulan ‘Yöresel Ürünler Pazarı’ 18-19-21 ve 21 Ocak günlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.