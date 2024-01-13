9 baba ocağına dün gece şehit ateşi düştü.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber geldi.
Üs bölgeye sızmaya çalışan teröristlerle çatışmaya giren Mehmetçik, vatan uğruna şehit düştü.
Bakan Güler ve komutanlar Şırnak'ta
Bölgede operasyonlar devam ederken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi sınır hattına gitti.
Bakan Güler’e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da eşlik etti.
Burada kahraman şehitler için tören düzenlenecek.
Güvenlik Zirvesi'ne katılacak
Ardından İstanbul'a dönerek Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Güvenlik Zirvesi'ne katılacak.Kaynak: Ensonhaber