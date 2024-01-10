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Emekliliğe ayrılan öğretmen Necati Arslan, 65 yaşında son dersini vererek öğrencilerine veda etti.

43 yıl boyunca öğretmenlik görevini yürüten Necati Arslan, son olarak Erciş ilçesinde bulunan Ebubekir Çiftci Orta Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyordu. Emeklilik kararı alan 65 yaşındaki Necati Arslan, öğrencilerine duygusal bir şekilde veda etti.

Meslek hayatının son dersinde öğrencilerine duygusal bir konuşma yapan Necati Arslan, "Son dersimi veriyorum ve sizden ayrılıyorum" ifadelerini kullanarak, öğrencilerine veda etti. Öğrencileri, Necati öğretmenlerinin emeğine teşekkür ederken, duygusal anlar yaşandı.

Öğrenciler de Necati öğretmen için pasta keserek, alkışlarla uğurladı.

Necati Arslan'ın 43 yıl boyunca öğretmenlik yaptığı süre boyunca öğrencilere ve eğitime katkıları takdirle karşılandı.