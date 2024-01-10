İstanbul Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Bitlis'in Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlüleri taşıyan cezaevi aracı, Diyarbakır Silvan kara yolu Yayık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.
DİYARBAKIR SİLVAN KARA YOLUNDA FECİ KAZA
"YARALILARIN HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"
Tunç açıklamasının devamında "Yaralılar tedavileri için Silvan Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." dedi.Kaynak: Mynet