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Van Ticaret Borsası (VANTB) tarafından 2020 yılında tescillenen Erciş üzümü, denetimden geçti. VANTB Genel Sekreteri Macide Demir, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Süer, Van YYÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve Bağ Yetiştirme ve Islahı Araştırmacısı Doç. Dr. Nurhan Keskin, il ve ilçe tarım müdürlüğüne bağlı ziraat mühendislerinin yer aldığı heyet oluşan heyet, ilçede üzüm bağlarında inceleme yaptı.

Tekler ve Bayramlı mahallelerindeki bağlarda yapılan ve tüm teknik detayların incelendiği Erciş Üzümü, denetimlerden geçti. Erciş üzümünün denetimlerden geçmesine sevindiklerini söyleyen VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, “Van genelindeki değerlerimiz ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Sıhke kavunu ve Gevaş fasulyesini tescillemiştik. Şehrimizde katma değerli ürünlerin sayısı artmalıdır.

Endemik bir tür olan Erciş üzümünün üreticisinin yüzünü güldürmesi ve çiftçilerimizin emeğinin karşılığını almaları ve daha fazla kazanmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erciş üzümünün bölge ekonomisine katkı sağlaması için çiftçilerimize daha fazla katkı sağlamalıyız. Van Ticaret Borsası olarak, bu yönde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu noktada başta Valimiz Sayın Ozan Balcı olmak üzere tüm yetkililerden destek istiyoruz” dedi.

Erciş üzümünün lezzetini kendine özgü mikro klima özelliğine sahip Van Gölü’nden aldığını ifade eden Süer, “Urartu döneminden kalan oyma tabletlerde ve birçok efsanede adı geçen Erciş Üzümü, hak ettiği yere gelmelidir. Denetimlerde refraktometre ile sıvı çözeltisi incelenirken, dijital kumpas ile boyutların ölçümleri yapıldı. Salkım ve tanelerin ağırlığı, eni-boyu, şırada suda çözünen kuru madde gibi laboratuvar incelemelerinin ardından Erciş üzümü denetimden geçti. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İha