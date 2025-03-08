Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş İlçesinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

08.00 - 16.00 saatleri arasında yaşanacak kesintiden Vanyolu, Tekevler, Camikebir, Alkanat, Kışla, Latifiye, Salihiye, Gölağzı, Çelebibaği, Camikebir ve Kasmabaği Mahalleleri etkilenecek.

VASKİ tarafından yapılan duyuruda; "Van'ın Erciş ilçesinde Yukarı Işıklı içme suyu havzamızda onarım bakım çalışmasından dolayı Vanyolu, Tekevler, Camikebir, Alkanat, Kışla, Latifiye, Salihiye, Gölağzı, Çelebibaği, Camikebir ve Kasmabaği mahallelerinde 08 Mart Cumartesi 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.