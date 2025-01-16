Aile destek merkezlerinde kadın girişimcilerin yöresel ürünler yapıp kooperatif bünyesinde satışa sunacağı Erciş'in ilk kadın girişimci kooperatifi, yapılan tetkikler ve incelemeler sonucunda kurularak ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Sahilkent Aile Destek Merkezinde Erciş Selvihan Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifinin düzenlediği ilk genel kurul toplantısında, kooperatifin işleyişi hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Kooperatifin çalışmaları, bütçesinin görüşüldüğü toplantıya Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ve eşi Gamze Karaloğlu ile SYDV Müdürü Sefa Kaya da katıldı.