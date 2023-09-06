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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Kamu Hastaneleri ve Destek Hizmetleri Başkanları ile birlikte Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Hastanede incelemelerde bulunan Başhekim Tosun ve beraberindekiler, kesin kabul sürecinde olan hastanenin firma yetkilileri ile konuşup eksiklerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını istedi.

Hastane işleyişini yerinde gözlemleyen Sağlık Müdürü Tosun ve beraberindekiler, burada bir süre istişarelerde bulunduktan sonra hastaneden ayrıldı.