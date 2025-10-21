Van Gölü havzasının önemli sulak alanlarından ve "Kuş Cenneti" olarak bilinen Erçek Gölü'nde, küresel iklim değişikliğinin ve bölgedeki yağış azalmasının etkisiyle su seviyesi kritik bir noktaya ulaştı. Gözle görülür hale gelen çekilme, hem gölün ekosistemini hem de yüzlerce kuş türünün yaşam alanını tehdit ediyor.

Türkiye'deki 453 kuş türünün neredeyse yarısını barındıran ve flamingolar gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme sahalarından biri olan Erçek Gölü, son yıllarda yaşanan kurak periyotların uzaması ve buharlaşmanın artması nedeniyle hızla alan kaybediyor. Gölün kıyı şeritleri çorak arazilere dönerken, daha önce suyla kaplı olan sazlık ve sulak alanların büyük bir bölümü tamamen kurudu.

"Erçek Gölü'nde korkutucu bir çekilme var"

Doğa fotoğrafçısı Ali İhsan Öztürk, "Erçek Gölü'ndeyiz. Küresel ısınmadan dolayı korkutucu bir çekilme var. Ama gölün fazla çekilmesi hiç de iyi değil, iyi görünmüyor, iyi bir manzara değil. Bir an önce yağışların gelmesi lazım. O da tabii bizim elimizde olan bir şey değil. Çevreyi korumakla doğuruyor.

Bizim elimizde sadece çevreyi korumak gerekir. Erçek Gölü diğer yıllara nazaran geçmiş yıllara nazaran 2 kilometre çekilmiş ve de daha sık alan oluşturmuş. Hatta kıyıda flamingolar falan vardı. Bu sık alanın oluşmasıyla birlikte flamingolar metrelerce gölün içine doğru gidiyor. Korkutucu bir derecede kuraklık var. Araçla gölün yarısına kadar geldik" dedi.