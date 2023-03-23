Ercan ÇİÇEK, 1971' de Van, Erciş’ te doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Erciş’te tamamladı. Erciş Lisesini 1987-1988 döneminde bitirmesine müteakip, 1991-1992 döneminde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 237. dönem askerlik vazifesine müteakip özel sektörde ve Maliye Bakanlığında çalıştı.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamlayan Çiçek, Mülki İdare Amirlerinin formasyonlarının arttırılması amacıyla gönderildiği eğitim programı çerçevesinde 1 yıl süreyle Almanya’da Goethe Enstitüsünde dil eğitimi aldı.

Sırasıyla;

Trabzon/Hayrat Kaymakamlığı,

Bingöl/Kiğı Kaymakamlığı, Trabzon/Arsin Kaymakamlığı,

Elazığ Vali Yardımcılığı,

Konya/Kadınhanı Kaymakamlığı,

Kastamonu / Taşköprü Kaymakamlığı ,

Balıkesir / Bigadiç Kaymakamlığı,

Yalova Vali Yardımcılığı ve Sivas Vali Yardımcılığı yaptı.

Evli olup, Cem ve Selin adında iki çocuğu vardır.