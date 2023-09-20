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Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışan Büyükşehir Belediyesi, e-devlet kapısı ve bizzat başvuru yapan 4 çocuk 3 yetişkin olmak üzere 7 vatandaşa daha tekerlekli sandalye verdi. Engelli vatandaşlar ve aileleri tarafından Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na yapılan başvurular büyük bir titizlikle değerlendirilerek, ailelerin yerinde tespitleri yapılıyor.

Yapılan tespitlerin ardından komisyona sunulan raporlarda özellikle düşük gelirli olan ailelere öncelik verilerek, tekerlekli sandalye ve medikal malzeme yardımı yapılıyor. Bu kapsamda başvuru süreci tamamlanan 7 vatandaşa daha tekerlekli sandalyeleri teslim edildi. Tekerlekli sandalyelerini teslim alan aileler, büyük bir mutluluk yaşarken, engelli vatandaşlara her türlü desteği veren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve belediye yetkililerine teşekkür ettiler.