Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından temsili askerlik uygulaması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı’nda tören gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende engelli gençler ellerini Türk bayrağı üzerine koyarak yemin etti. Törende konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bugün 26 Mehmetçiğimiz, yürekleri ve inançlarıyla şanlı Türk Ordusu’nun üniformasını giyerek asker oldular. Bu onuru yaşayan evlatlarımızı ve onları yetiştiren anne-babalarını yürekten kutluyorum. Her Türk gencinin bu şerefli orduya mensup olduğunda duyduğu gurur çok büyüktür. Terhislerinin hayırlı olmasını diliyor, uygulamayı gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Devre arkadaşlarını askere gönderirken hep buruk bir sevinç yaşadığını söyleyen Bekir Bayyiğit, "Engellerimiz nedeniyle bu kutsal görevi yerine getiremedik. Devre arkadaşlarımızı askere uğurlarken hep buruk bir sevinç yaşadık. Bu şerefli üniformayı giymek ve görev yapmak her zaman hayalimizdi. Bu imkân bize büyük mutluluk yaşattı. Şu an tarifi imkânsız bir sevinç içerisindeyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bir günlük askerlik görevini tamamlayan engelli gençlere protokol üyeleri tarafından terhis belgeleri takdim edildi.