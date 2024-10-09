Değişiklik Yok, Yerel Uygulamalar Olabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, mevcut durum hakkında bilgi verdi.Bakan Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler," ifadeleriyle kış saati uygulamasında herhangi bir değişiklik planlanmadığını vurguladı. Bu durum, Türkiye’de kış saati uygulamasının bu yıl da yapılmayacağı anlamına geliyor.

Türkiye ile Avrupa Arasındaki Saat Farkı Artacak

Dünya genelinde saatlerin geri alındığı 29 Ekim Pazar günü Türkiye'de saatler aynı kalacak; böylece Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı da 1’den 2’ye, İngiltere ile ise 3 saate çıkacak. Yaz saati ve kış saati uygulamaları tarihi, Benjamin Franklin’in 1700’lü yıllarda ortaya attığı fikirlerin günümüzdeki yansıması olarak yeniden gündeme gelirken, Türkiye’nin bu yıl kış saatine geçiş yapmayacağı kesinleşti.