TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Kanun teklifinin 2'nci maddesi görüşülürken söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, bankadan çektiği 14 bin lirayı Genel Kurul'da göstererek, en düşük emekli aylığı artışına tepki gösterdi.

Türkoğlu, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya çıkartılması ile ilgili, "Ben bu durumu net anlatabilmek için bankamatikten 14 bin lira çektim, burada bir emeklinin bu 14 bin 469 lirayla hemen kısaca nasıl geçinebilip geçinemeyeceğini izah etmek, daha doğrusu iktidar partisinin de bunu millete nasıl izah edeceğini merak ederek sormak istiyorum. Eğer ay içerisinde hastaneye gidip hastane katılım paylarınız kesilmediyse ve 14 bin 469 lirayı tam almış iseniz; birinci kalem, tabii ki kiralar.

Malumunuz, artık emekliler emekli olduğunda ikramiyeleriyle ev sahibi olamıyorlar. Yalancı TÜİK'in rakamlarına göre; Temmuz 2024'te 6 bin küsur lira kira, ben bu rakamı kabul ediyorum. Yüzde 44,38 enflasyon oranını da kabul edip onu eklediğimizde 2025'te 9 bin lirasını böylece kiraya ayırdım. Hemen akabinde, 238 kilovat gibi en düşük tüketimle elektrik için 485 lirayı ayırdım. 30 metreküp su ile 415 lira suya; bin 200 lira ile 2 bin 500 lira arasında ortalama olmakla birlikte bin 300 lira tabandan kabul ederek doğal gazı ödedim.

2 emeklimiz için zorunlu ulaşıma bin lira ayırdım. İnternet, telefon, aboneliklere 500 lira; sağlık ilaç katılım paylarına 400 lira; etti 13 bin 100 lira. Ekmeğin 15 lira olduğu günümüzde günde yalnızca 3 ekmek üzerinden hesap ettiğimde de bin 350 lira aylık yalnızca ekmek tüketimi var.

Geriye kaç lira kaldı biliyor musunuz, geriye? Bakıyorum, 14.450 lira. Bu dediğim sabit giderler, geriye de bize 19 lira kaldı. Şimdi, hiç lafı dolandırmayalım, 16 milyon 150 küsur bin emekli bugün burayı seyrediyor, 'Bu utanç rakamına harbiden nasıl imza atacaklar ve nasıl el kaldıracak bu iktidar?' diyorlar. Buna el kaldırmayın" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI FARKLARI ŞUBAT AYINDA YATIRILACAK

Genel Kurul'da yapılan oylamada, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olmasını öngören 4'üncü madde kabul edildi. Böylelikle; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında verilen 12 bin 500 liralık maaş 14 bin 469 liraya yükseltilecek. Emekli aylığına yapılan zam oranı ocak ayı içerisinde geçerli olacak. Böylelikle ocak ayı farkı, şubat ayında emeklilerin hesabına yatırılacak.

KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Genel Kurul'da, kanun teklifinin 5'nci maddesi ile ilgili siyasi parti gruplarının sunduğu değişiklik önergeleri görüşülüyor.

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun maddesi kabul edildi

TBMM GENEL KURULU’NDA,’BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ’ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. 11 maddeden oluşan kanun ile birlikte, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Değişikliğe göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında verilen 12 bin 500 liralık maaş 14 bin 469 liraya yükseltilecek. Emekli aylığına yapılan zam oranı ocak ayı içerisinde geçerli olacak. Böylelikle ocak ayı farkı, şubat ayında emeklilerin hesabına yatırılacak.

Ayrıca, istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere belirlenen şartları kapsayan işverenlere; 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere günlük 33 lira, aylık bin lira asgari ücret desteği sağlanacak. Belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı, sendika ve 'Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında yer alan özel sektör işyerlerine ise 2 bin lira verilecek. Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutardan az olması halinde sigorta prim borcu kadar işlem yapılacak.

Diğer taraftan, 'Kamu İhale Kanunu' kapsamında sayılan idarelerin ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale belgelerinde personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilerek Türkiye İş Kurumu’na iade edilecek.

TMSF, KUVVETLİ ŞÜPHE OLMASI HALİNDE 5 YIL SÜREYLE KAYYIM ATAYABİLECEK

Kanun ile 'Türk Ceza Kanunu'nda yer alan; 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'Silahlı örgüt', 'Silah sağlama' isimli hükümleri ya da 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun' içerisindeki, 'Terörizmin finansmanı suçu' düzenleniyor. Buna göre; suçların işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunması halinde, şirketlere veya mal varlıklarına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 5 yıl süreyle kayyım atanabilecek. Kayyımın atanması durumunda şirketlerin genel kurul yetkileri, 'Türk Ticaret Kanunu'na tabii olmaksızın TMSF tarafından kullanılabilecek.

Şirketler ve mal varlıkları TMSF'nin gözetiminde ve atayacağı kayyım ile yöneticiler tarafından ticari kurallara uygun olarak yönetilecek. Şirketlerin veya malvarlıklarının kısmen veya tamamının satılmasına, fesih ile tasfiyesine TMSF karar verecek. Satış ve tasfiye işlemleri esnasında çoğunluk hissesine sahip olmayanların karaları dikkate alınmayacak. Satış ile birlikte şirketin borçları ödenecek, kalan tutar ise şirket işleri için kullanılabilecek. TMSF'nin kayyım olarak atandığı şirketin; taşınmaz, hak, varlık ve alacaklar hakkında, 'Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca verilen el koyma ve tedbir kararları, kayyım yetkisinin TMSF'ye devriyle birlikte kalkacak.

TMSF'nin kayyım olarak atandığı şirketleri veya malvarlığı değerlerini yönetmek ve temsil etmek üzere atananlar, görevlendirilenler yetkilerini kullanması durumunda, 'Bankacılık Kanunu'nda yer alan ilgili hükümler uygulanacak. TMSF, şirketlerin veya malvarlıklarının müsaderesine karar verebilecek. Tasfiye halinde kalan rakam, Hazineye kaydedilecek.

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR

'Elektrik Piyasası Kanunu'nda değişiklikler yapılıyor. Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (EÜAŞ) taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanan enerji alış ve satış anlaşmaları yürütülecek. Elektrik enerjisi değişimi, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalanacak.

EÜAŞ, kanun ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapacak ve yürütecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçiler, son kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul tarafından belirlenecek oranı kadarını, EÜAŞ'tan temin etmekle yükümlü olacak.

Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını EÜAŞ'tan temin edecek. EÜAŞ, ilgili hükümlerde belirtilen elektrik enerjisi miktarını mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması durumunda yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden temin edecek. Söz konusu teminle ilgili miktar, süre ve fiyat belirleme dahil diğer usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca belirlenecek.

DEVLET DENETLEME KURULU, DERNEK VE VAKIFLARDA DENETLEME, İNCELEME YAPABİLECEK

Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili kanunun ismi, 'Devlet Denetleme Kuruluna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun' olarak değiştiriliyor. Ayrıca yapılan değişiklikle kanunun içeriği, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) almış olduğu iptal kararları doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan denetçilerin görev ve yetkilerine ilişkin diğer hükümler Kanun'a ekleniyor.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Denetçiler, denetim ve soruşturma grupları içinde görev onayları ve/veya grup çalışma programlarıyla verilen konularda denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapacak, denetlemelerde görevlendirildikleri konularla ilgili olarak kurum ve kuruluşlar ve bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerle yazışma yapacak, bilgi ve belge ile açıklamalarda bulunulmasını isteyecek, raporlar hazırlayacak ve Kurul toplantılarında açıklamalarda bulunacak, mevzuatla verilen görevleri yapacak, Kurul başkanı ve ilgili Kurul üyesinin verdiği işleri yapacak. Kurul üyeleri ve denetçiler denetim görevi gereğince denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olacak.