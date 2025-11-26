Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, açıklanacak enflasyon verisine ve buna bağlı olarak belirlenecek zam oranına kilitlendi. En düşük emekli maaşının hangi seviyeye yükseleceği merak konusu olurken, uzmanlar üç farklı senaryoyu gündeme taşıyor.

Yaklaşık 4 milyon emekliyi kapsayan ve pandemi döneminde başlatılıp kalıcı hale getirilen taban maaş uygulaması, düşük gelirli emekliler için önemli bir güvence sağlıyor. Bu düzenleme, her zam dönemi olan Ocak ve Temmuz aylarında hükümet tarafından yeniden belirleniyor. Temmuz ayında yapılan son güncelleme ile en düşük maaş 16.881 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 31–33 aralığına göre, en düşük emekli maaşı için üç farklı rakam öne çıkıyor:

Yüzde 31 enflasyon tahmininde: 18.954 TL

Yüzde 32 enflasyon tahmininde: 19.100 TL

Yüzde 33 enflasyon tahmininde: 19.243 TL

Bu hesaplamalarda taban maaş, 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılıyor.

Uzmanlar ve ekonomik tahminler doğrultusunda, en düşük emekli maaşının 20 bin TL civarına yükselmesi öngörülüyor. Hesaplanan maaşı bu seviyenin altında kalan tüm emekliler, devlet tarafından belirlenen taban maaş tutarına tamamlanacak.