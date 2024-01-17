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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Emre Güray, bugün akşam görevi tevdi edilen Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas ile bir araya geldi. İlçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerininde yer aldığı buluşma sonrası Güray, sosyal medya hesabından "Başlıyoruz" mesajı yayınladı.

Yarın Ankara'da yapılacak olan aday tanıtım toplantısına katılacak olan Van teşkilatı, akabinde Van'a gelerek çalışmalarına başlayacak.

Van'ın merkez ilçeleri başta olmak üzere diğer ilçe adaylarının da önümüzdeki günlerde belirleyecek olan AK Parti, resmi olarak seçim startını verecek.