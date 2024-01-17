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SSK Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57’den yüzde 42,6’ya yükseltildi. En düşük emekli maaşı 2024 yılı için 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından bankalar da emekli maaş promosyonları için harekete geçti. ING Bank ve Katılım Finans, yeni yılda yaptıkları duyuru ile emekli promosyonunu 15 bin liraya kadar çıkarırken, Garanti BBVA, İş Bankası ve birçok özel bankanın da promosyon tutarlarında güncellemeye gitmesi bekleniyor.

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1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı

3.500 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL

3.500 - 7.500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL

7.500 – 10.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

3.500 TL altı 3.000 TL

3.500 - 7.499 TL 3.500 TL

7.500 - 9.999 TL 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri 5.000 TL