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Tarihi motifleri el sanatlarına işleyerek yarınlara aktaran Van Olgunlaşma Enstitüsünde bulunan usta öğreticiler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hizmete sunulacak olan e-ticaret modeli ile el emeklerini pazarlayabilecek.

Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, usta öğretici öğretmenlerin bundan sonraki süreçte de ekonomik anlamda maddi kazanç elde etmelerini sağlayacak projeden bahsederek, “Olgunlaşma Enstitülerinde hedef tabii ki ticarileşmek, insanlar ancak pazar kazanırsa daha fazla motive olurlar. Gönüllülük esasıyla hayat geçindirilemeyeceği için e-ticaret üzerinden bir çalışma yapmayı istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan e-ticaret platformunun özellikle de kadınlara istihdam sağlayacağını söyleyen Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Evliyaoğlu, “Biz bir Avrupa Birliği Projesi hazırlıyoruz, bu proje dijital pazarlama ile ilgili. İstiyoruz ki usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz daha sonrası için de ürünlerini pazarlayabilsinler. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yapıyoruz bu çalışmayı. Ben hem Van’ın hem de bu işe emek vermiş kişilerin iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Özellikle de kadınlar üzerinden bu istihdamın artması gerektiğini düşünüyorum.” sözlerine yer verdi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Van Olgunlaşma Enstitüsü, nitelikli insan kaynağı yetiştirerek, geleneksel tarihi yarınlara taşıyor ve Van’ın kaybolmaya yüz tutmuş kültürünü canlandırıyor.

Usta öğretici öğretmenlerin burada tarih dokuduğunu söyleyen Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, uygulamanın kısa süre içinde hayata geçirileceğini belirtti.