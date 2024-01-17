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Orta Doğu'da soykırım yaşanıyor.

7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırılarını başlatan İsrail ordusu, bölgede katliam yapıyor.

Genç, yaşlı, sivil ayrımı gözetmeden gerçekleştirilen saldırılar 103'üncü günde devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, can kaybı bilançosu gündellendi.

İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 163 kişinin hayatını kaybettiği, 350 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Ölü sayısı tırmanıyor

Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı.

Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 24 bin 448’e, yaralı sayısının ise 61 bin 504’e yükseldiği belirtildi.