Trafik Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ümit Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazalarını önleyerek, tüm yol kullanıcılarına güvenli bir trafik ortamı oluşturmak için düzenleme ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi kapsamında, trafik kazası kaynaklı ölümleri 2030'a kadar yarı yarıya azaltmak ve 2050 yılı itibariyle de sıfıra indirmek için çalıştıklarını ifade eden Mutlu, geçen yıl yaşanan trafik kazalarında 6 bin 351 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Trafik kazaları ve can kayıplarının nedenlerin başında, aşırı ve yol durumuna uygun olmayan hızlarda araç kullanımı geldiğine işaret eden Mutlu, "Bir diğer önemli kaza nedeni de arkadan çarpma şeklinde meydana gelen kazalardır. Arkadan çarpma şeklinde meydana gelen trafik kazalarını önlemek adına sürücülerin önlerinde giden araçları uygun mesafeden takibi önem taşımaktadır. 2024 yılında meydana gelen trafik kazalarının yüzde 11'i arkadan çarpma şeklinde meydana gelmiş ve bu kazalarda 688 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." dedi.

Uzun mesafeli araç kullanımının genellikle yılın belirli dönemlerinde, dini ve resmi bayramlar ile tatillerde gerçekleştiğini dile getiren Mutlu, sürücülerin "yol hipnozuna" dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Mutlu, şunları kaydetti:

"Arkadan çarpma şeklinde meydana gelen trafik kazalarının nedenlerinden biri de 'yol hipnozudur. Yol hipnozu, sürücünün uzun süre aynı hızda, benzer yol koşulunda araç kullanması sonucunda dikkat dağınıklığı yaşaması ve farkındalığın azalması durumudur. Bu durumla, özellikle gece saatlerinde, monoton yol koşullarında ya da düz ve kıvrımsız yollarda daha sık karşılaşılmaktadır. Yol hipnozunda sürücü, bilinci açık olsa da dikkat düzeyi düşmekte, çevresel uyaranlara karşı tepkisi yavaşlamaktadır."

"Uykunuzu alıp yola çıkın"

Sürücülerin uzun mesafeli araç kullanımı öncesinde dinlenmeleri ve uykularını almış olarak yola çıkmalarının büyük önem taşıdığının altını çizen Mutlu, "Trafik kazalarının büyük bir çoğunluğunun sürücü hatalarından kaynaklandığı göz önünde bulundurulduğunda sürücülere uzun mesafeli seyahatlerinde, belirli aralıklarla mola vermelerini, uyku halini önlemek için molalarda çay veya kahve içmelerini, araç içerisini havalandırmalarını ve temiz hava almalarını, aracın dikiz aynalarını belirli aralıklarla kontrol etmelerini, ayrıca müzik dinlemelerini öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Mutlu, sürücülere, güvenli bir sürüş için hız sınırlarına uymalarını, araçta bulunanların emniyet kemerini takmaları, kara yolundaki trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yol hipnozu gibi durumlara karşı sürücü ve yolcuların korunması amacıyla 2020'de yayımlanan mevzuat ile yeni üretilen araçlarda "Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı" sistemi, 7 Temmuz 2024'den itibaren üretilen araçlarda ise "Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı" sisteminin bulunmasının zorunlu kılındığını anımsatan Mutlu, düzenlemeler ile sürüş güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Sürücü hatalarının telafisi amacıyla yürütülen diğer bir uygulamanın da şehirler arası yollarda yol kenarlarına yapılan "Sarsma Bantları" olduğunu ifade eden Mutlu, "Sarsma Bantları" ile dikkat dağınıklığı sonucu yoldan çıkma şeklinde meydana gelen trafik kazalarının önlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.