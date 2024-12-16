Emeklilerin yılbaşı öncesindeki en büyük merak konusu, 2025 yılında yılbaşı ikramiyesi alıp almayacakları oldu.

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde verilen bayram ikramiyelerinin ardından, emekli vatandaşlar yılbaşı ikramiyesi için de umutlanmış durumda.

Emekli vatandaşlar, ocak ayı öncesinde bir ek ödeme alıp almayacaklarını araştırıyor.

Peki, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılbaşı ikramiyesi alacak mı?

YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

2025 yılına kısa bir süre kala emekliler, yılbaşı ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyor. Ancak, şu ana kadar konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yılbaşı ikramiyesiyle ilgili herhangi bir duyuru yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.