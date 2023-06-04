Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Bu yıl Kurban Bayramı’nın ilk günü 28 Haziran tarihine denk geliyor. İkramiyelerin ödeneği tarih ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak her yıl ödemeler bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılıyor. Bu sebeple emekliler için Kurban Bayramı ödemelerinin 21-25 Haziran tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor.

ZAMLI İKRAMİYE SÜRPRİZİ

Seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu emeklilere 15 bin TL verileceğini müjdelemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da maaş düzenlemelerinin yanında emeklilere ikramiyeler için düzenleme yapabileceğini ifade etmişti. Bu yıl 2 bin TL’ye yükseltilen emekli ikramiyelerinin 3 bin TL’ye çıkması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak 2023 yılı için 1.100 TL’den 2 bin TL’ye yükseltilmiş ödemeler yapılmıştı. Ödemelerin Kurban Bayramı’nda 2 bin TL mi yoksa 3 bin TL mi olacağı henüz belli değil. Gelişmeler oldukça sizlere aktarıyor olacağız.