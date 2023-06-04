Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan gerekli incelemeler sonucunda kronik hastalığı olan kişilere aylık olarak 4 bin 337 TL destek ödemesi yapılacak. Kronik hastalık hastalığı olan kişiler başvuru işlemlerini nereye ve nasıl yapacağı ile ilgili başvuru şartları haberimizin devamında sizlerle birlikte...

Kronik hastalığı olan kişilere devlet desteği

Devlet, Slikozis, Tüberküloz ve SSPE hastalarına psiko sosyal desteği ve nakit destek sağlıyor. Slikozis hastalarına yapılan ödeme tutarı aşağıda listelenmiştir.

Hafif seviyede silikozis hastaları için 3 bin 445,77 TL,

Durumu orta seviyede olan hastalar için 3 bin 938,03 TL,

Ağır hastalar için ise 4 bin 388 TL sosyal destek ödemesi yapılıyor. Hasta bakımını üstlenen kişilere de yardım sağlanmaktadır.

Ayrıca, kronik hastalar için tıbbi cihaz desteği ve sürekli tıbbi cihaza bağlı olması gerekenler için ise kesintisiz güç kaynağı desteği sağlanırken, birikmiş elektrik faturalarının ödenmesi ile ilgili gerekli tüm destek sağlanacaktır.

Kronik hastalık için başvuru işlemleri nasıl yapılabilir?

Kronik hastalığı olan kişilerin söz konusu desteklerden yararlanabilmesi için gereken şartlar şu şekilde;

Kişinin, kronik hastalığı olduğu, Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara kapsamında düzenlenmiş olan ve bu durumun sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca hane içinde yaşayan kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3 ünün altında olması ve bu durumun tespit edilmiş olması aranan şartlar arasındadır.

Söz konusu yardıma başvuru yapmak isteyen, hasta ya da aynı adreste ikamet eden yasal velisi/vasisi AKS’de kayıtlı bulunan yerleşim yerinin bulunduğu semtteki Vakfa başvuru yapabilir. Yapılan başvuru sırasında BSYBS aracılığıyla yapılan sorgulama sonucu ile HSYS ’den sağlık durum bilgisi ve BSYBS üzerinde hane dosyası ve yardım müracaat kaydı oluşturulacaktır. Kamubulteni