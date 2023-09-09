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Aralarına EYT'lilerin katılmasıyla sayıları 17 milyona yaklaşan emekliler heyecanla iyileştirme çalışmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iki bakanlık tarafından başlatılan çalışma sürerken; hem kök aylıkları artıracak hem de en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formüller masada bulunuyor. Ayrıca bir de emeklilere üçüncü ikramiye müjdesi bekleniyor.

KÖK AYLIK İÇİN 2 FORMÜL

İkramiye merakla beklenirken, bu konudan ayrı olarak bir de iyileştirme çalışması yürütülüyor. Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme konusunda 2 aşamalı bir çalışma söz konusu. Birincisi tüm kök aylıklara yansıtılacak zam, ikincisi ise taban emekli aylığı ödemesinin artırılması. Kök aylıklara yansıtılacak zam için 2 formül bulunuyor.

Bunların ilkini seyyanen artış oluşturuyor. Tüm memurlara geçtiğimiz Temmuz'da 8 bin 77 lira seyyanen iyileştirme yapılmıştı. Emekliler için yapılacak iyileştirmede de seyyanen zam formülünün öne çıktığı belirtiliyor. İyileştirmede ikinci formülü ise oransal zam oluşturuyor. Hangi formülün uygulanacağı ya da oranının tutarının ne olacağı çalışmalar sonucunda belli olacak.

TABAN AYLIK ARTACAK

Emeklilere yönelik iyileştirme çalışmalarında halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması da ele alınıyor. Burada 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Net asgari ücret 8 bin 506 lirayken, en düşük emekli aylığı ödemesi bunun yüzde 88.16'sı seviyesindeydi. Temmuz'da net asgari ücret 11 bin 402 liraya çıktı ancak taban emekli aylığı aynı kaldı.

Önceki seviyenin yeniden sağlanması istenirse en düşük emekli aylığı 10 bin 52 liraya çıkabilecek. Bu yılın ikinci yarısında yüzde 31.92- 35.25 olarak gerçekleşeceği tahmin edilen enflasyonun yansıtılması durumunda da en düşük emekli aylığı 9 bin 894-10 bin 143 liraya çıkabilecek.

EMEKLİYE 5 BİN TL CUMHURİYET İKRAMİYESİ

Tüm emekliler her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla üçüncü bir ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ekiplerinin konuyla ilgili hazırlık yaptığı, bu kapsamda ikramiye tutarının 5 bin lira olmasının üzerinde durulduğu öğrenildi.

Bir defaya mahsus verilmesi planlanan ikramiye için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak çalışma tamamlanır tamamlanmaz kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

NE ZAMAN UYGULANACAK?

Emeklilere iyileştirme için yasa çıkarılacak. Meclis de 1 Ekim’de açılıyor. Bu nedenle ek zam en erken Ekim ayında Meclis'e taşınarak yasalaştırılacak. Yürürlük tarihi de bu süreçte belli olacak. (TAKVİM)