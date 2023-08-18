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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “En düşük emekli maaşına bir ara zam yapılmıştı, 5500 TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 36 oranında artırılarak 7500 TL yapılmıştı. Ancak burada en düşük emekli maaşından ziyade kök maaşlara bir artış gelmemişti, 7501 TL ve üzeri maaş alanlara bir artış yapılmamıştı.

İlk 6 aylık zam farkı yansıtıldığında bu kök maaşlara yönelik bir zam oldu. Burada 6 bin TL ve üzeri maaş alanlar yüzde 25 zamdan faydalanabilirken, 6 bin TL ve altında maaş alanlar faydalanamadı.

‘7501 TL VE ÜZERİNE ZAM YANSIDI’

Devlet burada sübvanse ediyor. Bir kişinin kök maaşı 6 bin TL ise yüzde 25’lik oran 7500 TL’ye tekabül ediyor. Zaten bu kişinin maaşı daha düşükse devlet bunu 7500 TL’ye tamamlıyor. 7501 TL ve üzerinde maaş alanlara zam artışı olmamıştı. Şu anda yüzde 25’lik artış bu kesime yansıdı diyebiliriz.

En düşük emekli maaşının artırılması tekrar öngörülüyordu. Burada 7500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesinde olması gerektiğinden bahsetmiştik. En düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesinde olabileceğini değerlendiriyoruz.

‘YÜZDE 25 ZAM SINIRLI KALDI’

Geldiğimiz süreçte sıkı maliye politikası ve para politikası ile enflasyonla mücadele içerisinde olduğumuz dönemde emeklilere zam yüzde 25 artışla sınırlı kalınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağduriyetin farkında olunduğunu, toplumun tüm kesimi için bir çalışma yapılacağını ve mutlak suretle herkesin gönlünün alınacağını ve asıl artışın sene başında olacağını söylemişti. Gelinen enflasyonist süreçte tekrar düzenleme yapılması gerektiği hasıl oldu.

EKİM AYINDA MECLİS AÇILDIĞINDA BİR ARA ZAM MI OLACAK?

Bizler de hep bahsettik, Ekim ayında Meclis açılmasıyla beraber en düşük emekli maaşına artış olabilir. Ekim ayında bunun olabileceğini tahmin ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verdi. Bu talimat neticesinde bir artış yapılacak. Bu muhtemeldir ki ekim ayında bir ara zam şeklinde olabilir. Ancak bu kısıtlı bir artış olabilir. Geçtiğimiz dönemde mart ayında emeklilere kısıtlı bir ara zam artışı yapılmıştı, yine bu dönemde kısıtlı bir artış olabilir. Sene başında ise asıl zam yapılabilir.

Toplumun enflasyonist baskıyı en fazla hisseden kesim en düşük emekli aylığı alanlar ve sabit aylığı olanlardır. Belli bir kesim zorunlu ihtiyaçlarına ulaşabilirken, en düşük emekli maaşı alanlar ve sabit dar gelirler ekonomik olarak kısıtlanmış durumda. Devletimizin de bunun farkına vardı. Ben en kısa zamanda bir artış yapılabileceğini düşünüyorum.”

kaynak:süperhaber