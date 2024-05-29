Edremit’in yeni gözdesi olarak açılan ‘Elite World Go’ 32 odalı ve 100 yatak kapasiteli olarak yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.

SÜER: “İLİMİZE YAKIŞIR GÜZEL BİR TESİS”

Van halkının yatırımcılarına sahip çıktığını belirten Elite World Go otel sahibi Ali Süer, “Kentimiz için en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Deniz manzaralı, ilimize yakışır güzel bir turizm tesisi kazandırdık. Konaklama ve restoran olarak ilimizde güzel bir yatırım gerçekleştirdik. Yapılan bu hizmetler, yatırımlar halkındır. Hep beraber bu değerlere sahip çıkmalıyız.” dedi.

"Kentimiz tarihin, doğanın, güzelliklerin olduğu bir ildir" diyen Süer, “Elit World GO otelimiz toplamda 32 oda, 100 yatak kapasitelidir. Süerler grup, bu ilde farklı otel zincirlerini bünyesinde bulunduruyor. Yapılan ve yapacağımız her yatırımı para kazanmak için değil bölgemize nasıl katma değer sağlayabiliriz düşüncesi ile yapıyoruz. Kentimiz yakın zamanda Turizm kenti olma yolunda ilerleyecektir.” ifadelerini kullandı.

Elite World Hotels&Resorts Satış ve Pazarlama Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu ise, “Elite World grubu Türkiye geneli 10 markası olan bir grup. Elit World grubu olarak 2012 yılında Van’da ilk otelimizi açmıştık. Bugün de Elit World GO markasıyla Edremit şubemizin açılışını tamamladık. Bundan sonraki süreçte hem yurt içi hem yurt dışında yeni yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2030 yılına kadar 50 otel hedefimizi tamamlamak için çabamızı devam ettireceğiz. Önümüzdeki aylarda yeni otelimiz de devreye girecek. Elite World markası emin ve sağlam adımlarla büyüyor.” şeklinde konuştu.