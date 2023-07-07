Başıboş köpek dehşeti binlerce can aldı...
Yaşanan olaylar her geçen gün artarken yeni olaylar da yaşanıyor.
Onlarca vatandaş sokaklarda gezen köpekler sebebiyle zor zamanlar geçirdi.
Öte yandan Kocaeli'de bir yeni olayda sahibinin dikkat etmediği bir köpek, elektrik sayacı okuma personeline zarar verdi.
Villada köpek saldırdı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde M.D.'ye, elektrik sayacı okumak için gittiği villanın bahçesinde köpek saldırdı.
Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.iha