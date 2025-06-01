Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, basın ve sosyal medya kaynaklarında 1 Haziran 2025 tarihinde Kayseri’de oynanacak olan Batmanspor-Vanspor karşılaşması için Batmanspor ve Vanspor kafilelerininin geçiş güzergahı olan Elazığ karayolunun güvenlik gerekçe gösterilerek geçişlerin engellendiğine yönelik beyan ve açıklamaların şehir adına büyük bir talihsizlik olduğunu ve böyle bir karar varsa hemen iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkan Alan, "İki ilimize ait takımların şehrimiz sınırlarında bulunan karayollarını kullanarak Kayseri'ye gitmelerini güvenlik olarak tehlikeli görüp bunun resmi makamlarca engellenmesi izahı mümkün olmayan bir adım olmakla birlikte aziz şehrimizin aziz insanlarına haksızlık niteliğindedir. Elazığ güzergahını sadace maça gitmek için değil, sanayi, turizm, seyahat ve farklı amaçlarla kullanan şehirlerimiz için Elazığ'ı güvensiz göstermek bu şehre yapılmış büyük bir kötülüktür. Şehir geçişinde güvenlik önlemleri almak yerine, güzergahı tehlikeli görüp Van ve Batman illerinden Kayseri'ye giden araçlara kapatmak, şehrimiz için olumsuz algı oluşmasına neden olacaktır.

İş dünyası olarak bizler ülkemizin her şehri ve oradaki esnaflarımızla ticaret yapmaktayız. Bizim için İstanbul, Ankara, Trabzon, Tunceli neyse Van ve Batman da odur. Sporun, rekabetini ve bundan kaynaklı sonuçlarını gerekçe göstererek şehirlerimizle ve bu şehrin insanlarıyla düşman olma, kin ve nefret duyguları besleme gibi bir amacımız ve hedefimiz olamaz. Spor ya da farklı gerekçelere dayanarak şehirlerimizi bloklaştırmak ve bunların transit geçişlerinden endişeye kapılıp yasaklamak, şehirlerimiz arasındaki gereksiz bir düşmanlığa kapı aralar ve sonuçta şehrimiz büyük bir yara alır.

Bizler birçok iller gibi Van ve Batman esnaflarımızla ticaret yapıyor kendi ilimizin plaka kodunu taşıyan araçlarımızla bu illerimize gidiyor, bu illerimizdeki iş insanlarımız da Elazığ'a gelerek ticari faaliyetlerde bulunuyorlar. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizi; sanayi, üretim, turizm, eğitim ve daha birçok alanlarında daha çok öne çıkarmak için var gücümüzle gayret ederken, ilimizin bu tür haberlerle anılmasını asla doğru bulmuyoruz. Gerekli tedbirler alınmalı ve iki şehrimizden Kayseri'ye gitmek isteyen araçların geçişleri emniyetle sağlanmalıdır. Kamuoyunda Elazığ'ın belirli şehirlere ve o şehre ait araçlarına zorluk çıkartacak, dolayısıyla şehirlerarası düşmanlığa varan bir algı oluşturacak adımlardan kaçınılmalıdır. Elazığ insanının bu tür vandallıklarla işi olmaz.

Kardeş şehirlerimizin masum insanlarına zarar vereceği eylemleri de söz konusu olamaz. Böyle bir durum varmış gibi aksiyon almak bu şehre ve şehrimizin insanına haksızlıktır ve kabul edilebilirliği bulunmamaktadır. Yöneticilerimiz, geçici gündemlerin etkisinde kalarak şehrimiz için kalıcı tahribatlara yol açacak adımlardan kaçınmalı ve bu sorumlulukla hareket etmelidir. Bir kez daha belirtmekte fayda var ki Elazığ insanı mert, hoşgörü sahibi ve misafirperverdir. Futbol müsabakasında yaşanan bazı olumsuz hadiselerin iki şehir arasındaki tüm ilişkilere sirayet etmemesi için alınan karardan ivedilikle geri dönülmeli ve tüm taraflar sağduyu içerisinde hareket etmelidir" diye konuştu.