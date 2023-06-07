Bugün kameralar karşısına geçerek yeni yol haritasını açıklaması beklenen İmamoğlu'nun ilk planda yerel seçimlerden önce CHP'yi kurultaya taşıyarak genel başkan olmayı düşündüğü aksi takdirde yeni bir parti kurmayı gündemine alacağı öne sürüldü.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaybeden Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ve MYK listesini yenileyerek kurultay sürecini başlatmasının ardından partide dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

BUGÜN YENİ YOL HARİTASINI AÇIKLAYABİLİR

Ankara kulislerindeki iddiaya göre, Kılıçdaroğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde yine İstanbul'dan aday göstermeyi planladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı. İmamoğlu'nun bugün kameraların karşısına geçerek yeni yol haritasını açıklayacağı öne sürüldü.

İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNDE İKİ YOL VAR

İmamoğlu'nun birinci önceliğinin yerel seçimlerden önce partiyi kurultaya taşıyarak CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmak, ikinci ihtimalde ise yeni bir parti kurmak için girişimlerde bulunacağı konuşuluyor."

AKŞENER DE CHP'NİN BAŞINDA ONU GÖRMEK İSTİYOR"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde İmamoğlu ile birlikte ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini gündeme getiren ancak teklifi kabul görmeyince yardımcılık konusunda karar aldıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de CHP Genel Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu olmasını arzu ettiği ifade ediliyor.

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