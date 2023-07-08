Asgari ücret ara zammı ve vergi artışları sonrası ekmek fiyatları da yükseldi.

İstanbul'da 230 gram ekmek 8 TL'den simit ve poğaça 10 TL'den, açma ise 12 TL'den satılmaya başlandı.

Un ve Unlu Mamuller Komitesi eski Başkanı Hasan Demir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "240 gramlık ekmek 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olmasını, 200 gramlık ekmek iste 7 TL olmasını bekliyoruz" demişti.

Demir konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Asgari ücret arttı. Şu an piyasada en kötü buğdayın çuvalı 500 lira. Yeni hasatta bu fiyatın en az 600 lira olmasını bekliyoruz. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi bize 350 liradan un veriyordu 1.5 yıldır. Ancak bu satış haziran itibarıyla durduruldu."

Süperhaber