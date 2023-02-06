Van'ın 2 ilçesinde eğitime ara!

Yurt genelinde birçok ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. 57 İl merkezinde ve Van'ın Erciş ve Çatak ilçesininde aralarında yer aldığı bir çok ilçede eğitime ara verildi.

ERCİŞ

Erciş Kaymakamlığından yapılan açılamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, taşımalı eğitime ve kırsal mahallelerdeki okullara ara verildiği bildirildi.

ÇATAK

Çatak Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiği açıklandı.