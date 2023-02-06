Van'ın 2 ilçesinde eğitime ara!
Yurt genelinde birçok ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. 57 İl merkezinde ve Van'ın Erciş ve Çatak ilçesininde aralarında yer aldığı bir çok ilçede eğitime ara verildi.
Yurt genelinde birçok ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. 57 İl merkezinde ve Van'ın Erciş ve Çatak ilçesininde aralarında yer aldığı bir çok ilçede eğitime ara verildi.
ERCİŞ
Erciş Kaymakamlığından yapılan açılamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, taşımalı eğitime ve kırsal mahallelerdeki okullara ara verildiği bildirildi.
ÇATAK
Çatak Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiği açıklandı.
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|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
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|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|21
|42
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
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|32
|9. Chelsea
|21
|30
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|21
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|21
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|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. West Ham United
|21
|19
|17. Leeds United
|20
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|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15