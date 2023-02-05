Atama bekleyen öğretmenler Van'da buluştu

Atama bekleyen öğretmenler, bugün İzmir ve Van'da eş zamanlı miting yaparak taleplerini yineledi.

EĞİTİM 05.02.2023, 15:30 05.02.2023, 15:38
Atama bekleyen öğretmenler Van'da buluştu

Atama bekleyen öğretmenler, Öğretmen Etkinlik Platformu tarafından "Doğu'dan Batı'ya 100 bin Öğretmen" başlığı altında düzenlenen programda saat 12.00'de İzmir Gündoğdu Meydanı ve Van İskele Caddesi üzerinde bulunan Memur-Sen binası önünde bir araya geldi.

"Yurdumuzun dört bir yanında görevimizi yapmaya hazırız"
İzmir ve Van'da eş zamanlı olarak yapılan mitingde, basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022 KPSS grubu öğretmenleri olarak; 18 Aralık 2022 tarihinde Ankara Ulus Meydanı'ndan, 8 Ocak 2022'de İstanbul Beşiktaş'tan, 22 Ocak 2023'te yine Ankara Ulus Meydanı'ndan yükselttiğimiz adil dağılımlı 100 bin atama talebimizi, bugün İzmir Gündoğdu Meydanı'nda ve Van Kent Meydanı'nda devlet yetkililerine duyurmak için yineliyoruz. Van'dan ve İzmir'den eş zamanlı olarak sesimizi yükselttiğimiz adil 100 bin atama talebimizi doğudan batıya yankılatıyoruz. 2022 yılında elimizde olmayan şartlar sebebiyle KPSS iptal edilmiş, dolayısıyla 5 oturum sınava girmiş bulunmaktayız. Aylarca yaşadığımız stres, ertelenen hayatlarımız, umutlarımız ve öğrencilerimize kavuşma arzumuz göz önünde bulundurulduğunda 100 bin adil dağılımlı öğretmen atamasının ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş öğretmenleri vatanını, milletini, bayrağını en önemlisi kendisini seven; çalışan, çalışkan ve üreten yeni nesiller yetiştirmeye hazırız. 21 Ekim'de sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayan mücadelemizin tek bir amacı bulunmaktadır. Sınıflarımıza ve öğrencilerimize kavuşmak. Bu gaye istikametinde Cumhuriyetimizin 100. yılında, hiçbir branşı mağdur etmeden, adil dağılımlı 100 bin öğretmen ataması için sesimizi gerek sosyal medyadan gerekse meydanlardan duyurduk. Bizler yurdumuzun dört bir yanında görevimizi yapmaya, öğrencilerimizi çağdaş eğitim anlayışıyla topluma kazandırmaya hazır cumhuriyet öğretmenleriyiz."

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