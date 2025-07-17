Urartu Kralı Menua tarafından M.Ö. 9. yüzyılda inşa edilen, Anadolu’nun en eski sulama sistemlerinden biri olan Şamran Kanalı bu yıl yeteri kadar su alamadı. Kanaldaki suyun yetersizliği nedeniyle yüzlerce yıllık meyve ağaçlarının kuruduğunu ileri süren vatandaşlar, kuruyan ürünlerini Van DSİ 17. Bölge Müdürlüğü önüne getirip yere dökerek protesto etti. Mahalle sakinleri, kiraz, elma, armut ve ceviz ağaçlarının yanı sıra bölgenin sembolü sayılan yeşil dokunun da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İlçe sakinleri, yaz aylarında yeşile bürünen Edremit’in bu yıl kuraklık nedeniyle adeta sonbahar manzarasına büründüğünü ifade ediyor.

“EDREMİT, YAZ ORTASINDA SONBAHARI YAŞIYOR”

Vatandaşlardan Necati Bayram, “Sayın Cumhurbaşkanımız Van’ın "yeşil zümrüt gerdanlığı Edremit” diyor ama yetkililer bu doğaya zarar veriyor. Edremit'in bazı yerleri imara açıldı. Yetkililerin yeşili korumak için daha fazla çaba göstermesi gerekirken maalesef bunu yapmıyorlar. Bağımız, bahçemiz kurudu. Özel şirketlere verilen suyun bir an önce Şamran Kanalı’na bırakılması lazım.” dedi.

Bir diğer ilçe sakini İbrahim İlhan ise aylardır seslerini duyurmaya çalıştıklarını ancak kimsenin kendilerine kulak vermediğini söyledi. İlhan, “En son 2 ay önce DSİ yetkilileriyle görüştük. ‘İki gün içinde su verilecek’ dediler ama aylar geçti, sonuç yok. Temmuz ayına geldik, hala su yok. Basın açıklaması yapacağımızı öğrenince gece az miktarda su bıraktılar ama bu su da bahçelere ulaşmıyor. CİMER’e yazdık, ama bizi mutlu eden bir dönüş olmadı.” diye konuştu.

Vatandaşlar, Şamran Kanalı’nın koruma altında olmasına rağmen bakım ve temizlik çalışmalarının geciktiğini ileri sürüyor. Vatandaşlar; “Mart ayında yapılması gereken kanal temizliği temmuz ayında gerçekleştirildi” diyor.

“BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

30 yıl DSİ’de çalıştıktan sonra emekli olan İsmet Durmaz ise şöyle konuştu;

“Bu kanalın iki amacı vardı; taşkınları önlemek ve sulama yapmak. Şimdi üçüncü bir amaç eklendi, kurutma. Sulama birliğine devredilmiş ama suyu kontrol eden yok. Kanalın çevresi imara açılıyor, bu nedenle su verilmiyor. Daha önce su, ekipler tarafından kontrol ediliyordu. Şimdi böyle bir sistem yok. 84 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Ağaçlarımız kurudu, bahçelerimiz yok oldu. Şamran suyu artık içme suyu olarak kullanılıyor, bahçelere verilmesine izin verilmiyor.”

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Edremit halkı, geçici çözümler değil, kalıcı bir su yönetimi istiyor. Vatandaşlar, yetkililerden acil müdahale talep ediyor.