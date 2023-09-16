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WanHaber – Fatma Öztürk

Edremit Belediyesi “Hoş Geldin Bebek Projesi” ile yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye veriyor.

Edremit Belediyesi, “sosyal belediyecilik” düşüncesiyle başlattıkları proje ile bebeklerini kucağına alan aileleri ziyaret ederek ilk çantalarını hediye ediyor.

“Hoş Geldin Bebek Projesi” ile Edremit Belediyesi, doğum sonrası ailelerin maddi yükünü hafifletmek, anne ve babaların sevinçlerine ortak olmak, ailelere maddi destekte bulunmak ve sosyal belediyecilik anlayışına uygun projelerle vatandaşın yanında olmayı hedefliyor.

2021 yılından beri devam eden projede Edremit Belediyesi, bebek sevinci yaşayan ailelere ulaşarak hediyelerini veriyor.