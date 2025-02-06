Van’ın Edremit Belediyesi, ilçedeki afet ve acil toplanma alanlarını duyurdu. Merkez mahalleler başta olmak üzere 16 noktada belirtili olan alanlar halkın bilgisine sunuldu.

Alanlardaki yönlendirme tabelalarını revize eden belediye, olası afet durumlarında vatandaşların güvenli alanlara hızla ulaşmasının önemine dikkat çekti.

Belediye Afet İşleri Biriminin, çalışmayı kalan mahallelere de yayarak toplanma alanı sayısını arttırmayı hedeflediği aktarıldı.

Edremit’teki Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları şu şekilde;

Eminpaşa Mahallesi - İmam Hatip lisesi yanı

Eminpaşa Mahallesi - Eminpaşa Caddesi/ Siirtli Durağı

Selahattin Eyyubi Mahallesi- Sebze Halı yanı/ Tugay taksi civarı

Selahattin Eyyubi Mahallesi - Kışla karşısı /VASKİ Su Deposu önü

Selahattin Eyyubi Mahallesi- Kinyas Kartal Ortaokulu

Şabaniye Mahallesi - Mezarlık karşısı/ Şehitlik 6.sokak

Şabaniye Mahallesi- Şabaniye Mezarlığı yanı / Akdeniz halı koltuk yıkama karşısı

Şabaniye Mahallesi - Şehitlik Camii karşısı

Yeni Mahalle Mahallesi- Hilmi Irak ilköğretim okulu yanı

Yeni Mahalle Mahallesi - Nur Tatar Spor Salonu yanı

Erenkent Mahallesi (Yeni TOKİ) - 10. Etap

Erenkent (Yeni TOKİ) - Toplum Merkezi Servis Durağı 2.Etap

Erdemkent Mahallesi (Eski TOKİ) - Park Alanı

Esentepe Mahallesi (Kiracılar TOKİ)- Şeyh Edabali Cami yanı

Esentepe Mahallesi (Kiracılar TOKİ)- Yunus Emre Ortaokulu karşısı

Esentepe Mahallesi (Kiracılar TOKİ) - Gümüşdere Ortaokulu karşısı, Aile Destek Merkezi arkası