Van’ın Edremit Belediyesi, ilçedeki afet ve acil toplanma alanlarını duyurdu. Merkez mahalleler başta olmak üzere 16 noktada belirtili olan alanlar halkın bilgisine sunuldu.
Alanlardaki yönlendirme tabelalarını revize eden belediye, olası afet durumlarında vatandaşların güvenli alanlara hızla ulaşmasının önemine dikkat çekti.
Belediye Afet İşleri Biriminin, çalışmayı kalan mahallelere de yayarak toplanma alanı sayısını arttırmayı hedeflediği aktarıldı.
Edremit’teki Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları şu şekilde;
Eminpaşa Mahallesi - İmam Hatip lisesi yanı
Eminpaşa Mahallesi - Eminpaşa Caddesi/ Siirtli Durağı
Selahattin Eyyubi Mahallesi- Sebze Halı yanı/ Tugay taksi civarı
Selahattin Eyyubi Mahallesi - Kışla karşısı /VASKİ Su Deposu önü
Selahattin Eyyubi Mahallesi- Kinyas Kartal Ortaokulu
Şabaniye Mahallesi - Mezarlık karşısı/ Şehitlik 6.sokak
Şabaniye Mahallesi- Şabaniye Mezarlığı yanı / Akdeniz halı koltuk yıkama karşısı
Şabaniye Mahallesi - Şehitlik Camii karşısı
Yeni Mahalle Mahallesi- Hilmi Irak ilköğretim okulu yanı
Yeni Mahalle Mahallesi - Nur Tatar Spor Salonu yanı
Erenkent Mahallesi (Yeni TOKİ) - 10. Etap
Erenkent (Yeni TOKİ) - Toplum Merkezi Servis Durağı 2.Etap
Erdemkent Mahallesi (Eski TOKİ) - Park Alanı
Esentepe Mahallesi (Kiracılar TOKİ)- Şeyh Edabali Cami yanı
Esentepe Mahallesi (Kiracılar TOKİ)- Yunus Emre Ortaokulu karşısı
Esentepe Mahallesi (Kiracılar TOKİ) - Gümüşdere Ortaokulu karşısı, Aile Destek Merkezi arkası