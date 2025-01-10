Dünya gün geçtikçe artan kuraklık ve art arda yaşanan orman yangınlarını konuşurken, Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin (C3S) yayınladığı 2024 İklim Değişikliği Raporu endişe verici veriler ortaya koydu. C3S'in verilerine göre, 2024 yılı 1850'de söz konusu alanda istatistik tutulmasından bu yana küresel anlamda şimdiye kadar görülen en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti.

15,10 derece olarak ölçülen küresel ortalama sıcaklık 1991-2020 ortalamasının 0,72 derece, bir önceki en sıcak yıl olan 2023'ün 0,12 derece üstünde seyrederken, 2024 ayrıca sanayi öncesi dönem olan 1850-1900 ortalamasını 1,5 derece aşan ilk yıl oldu.

“Hızlı ve kararlı eylem, gidişatı değiştirebilir”

C3S Direktörü Carlo Buontempo yayınlanan son verilerle ilgili yaptığı açıklamada, uluslararası küresel sıcaklık verilerinin tamamının 2024'ün 1850'den bu yana kaydedilen en sıcak yıl olduğunu gösterdiğini vurguladı. “İnsanlık kendi geleceğinden sorumlu. Ancak iklim değişikliği sorununa nasıl yanıt vereceğimiz sorusunun cevabı kanıtlara dayanmalı” diyen Buontempo, “Gelecek bizim elimizde. Hızlı ve kararlı bir eylem gelecekte iklim değişikliğinin gidişatını değiştirebilir" uyarısında bulundu.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) İklim Stratejileri Direktörü Samantha Burgess ise dünya genelinde kaydedilen sıcaklık değerlerinin sürekli arttığı uyarısında bulunarak, “Şu anda Paris Anlaşması'nda tanımlanan 1,5 derecelik sıcaklık artışı seviyesini geçmenin eşiğindeyiz. Son iki yılın ortalaması zaten bu seviyenin üzerinde” dedi. Burgess, yaşanan iklim değişikliğinin milyonlarca insan için sefalete neden olan benzeri görülmemiş sıcak hava dalgaları ve yoğun yağışlara yol açtığını hatırlattı.