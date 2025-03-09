Şanlıurfa’da açık alanda düzenlenen bir düğünde davetlilerden bazılarının havaya ardı ardına ateş açması ve bu anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, görüntüleri inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirledi. 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 340 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak, haklarında 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' ile 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüphelilere toplamda 20 bin 836 TL idari para cezası uygulandı.

'GEREĞİ YAPILDI'

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, şüphelilerin yakalanmasına ilişkin sosyal medya hesabından ‘Gereği yapıldı’ notuyla bir paylaşım yaptı. Vali Şıldak, olayla ilgili jandarma ekiplerinin hızlı bir şekilde inceleme başlattığını ve sorumluların adalet önüne çıkarıldığını belirtti. Ayrıca, halkın güvenliği için bu tür olaylara karşı kararlılıkla mücadele edileceğini vurgusu yapıldı.