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Coğrafi işaret tescilli ürünlerin yanı sıra, yemekler, bakliyat, hububat, baharat, yağ, et ürünleri, unlu mamuller, çikolata, şekerleme gibi ürün gruplarının yer aldığı fuarda, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası da Diyarbakır’a özgü yemeklerden nardan aşı yemeğini ziyaretçilere ikram etti.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuar ile ilgili açıklamada bulunan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, fuarın gastronomi turizminin gelişiminde önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, “Özellikle turizmin çeşitlendirildiği günümüzde, Diyarbakır’ın birçok destinasyon, turizmdeki payını artırmak ve gelen turist profilini çeşitlendirmek için kenti tanıtıyoruz” dedi.

Diyarbakır ve bölgeye özgü ürünleri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtmaya devam edeceklerine değinen Kaya, yemek kültürü, yemek bilimi ve mutfak alışkanlıkları açısından gastronomi turizmin önemli bir destinasyonu haline gelmeye başladığını söyledi.

İHA