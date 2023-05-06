WanHaber - Özel

Van’da, Mayıs aynının gelmesi ile beraber dondurma satışlarına rağbet arttı. Rağbet artınca birçok yerde dondurma dolapları dışarı çıkarıldı.

Vatandaşların dondurma çeşitlerine ilgisinin arttığını söyleyen dondurma satıcısı Fatih Takıs, “Yaz mevsiminin güzel tatlarından biri olan dondurma satışlarımız başladı. Vatandaşlar da sıcak havalardan bunalınca dondurma istiyor.

Yaz ayı boyunca dondurma satışlarımız devam edecektir. Sezonumuz yeni başladı, havalar ısındıkça dondurmaya ilgi artacaktır.” ifadelerini kullandı.

Dondurma fiyatının geçen seneye oranla zamlanarak, külahta satışının 10-15 TL’den başladığı belirtildi.

Mehmet Salih Giyci