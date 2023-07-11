ABD'den gelecek enflasyon verileri öncesinde dolar/TL yeni güne 26,1140 liradan başladı. Dolar, dün 26,0640 lira seviyesindeydi.

Serbest piyasada 26,1120 liradan alınan dolar, 26,1140 liradan satılıyor. 28,7540 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 28,7560 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,0940 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 28,6450 lira olmuştu.

Aracı kurumlar ve yatırım şirketleri de dolarla ilgili günlük yorumlarını yayımladı. Buna göre, Osmanlı Yatırım, doların Euro karşısında güç kaybetmesinin, Dolar/TL’yi aşağı yönde baskıladığını yazdı. Şirketin yorumu şöyle: Önceki işlem gününde 26.1117 seviyesinden kapanan Dolar/TL’nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.06 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 88.44 seviyesinde iken momentumu 103.14 seviyesinde.

Gün içi yukarı yönlü hareketlerde 26.1255 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 26.2002, 26.2886 ve 26.3633 dirençleri önemli hale gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 26.0371, 25.9624 ve 25.8740 destek seviyeleri olarak izlenecektir.”

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de enflasyon ve resesyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörüler günden güne güçleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.

New York Fed'in dün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda yüzde 3,8 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirterek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Fed yetkilileri, dün de sözle yönlendirmelerine devam etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, güçlü iş gücü piyasası karşısında yüksek enflasyonu düşürmek için bu yıl birkaç faiz artırımına daha ihtiyaç duyulacağını düşündüğünü belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise enflasyonist baskıların hala daha fazla faiz artışına işaret ettiğini aktararak, Fed'in enflasyonu düşürmek için biraz daha sıkılaştırmaya ihtiyacı olacağını kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonun çok yüksek olduğunu, bunun sürdürülebilir olmadığını belirterek, "en büyük riskin enflasyonu hedefe geri döndürmemek olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr, dün bankaları risklere karşı koruyacak bir tampon olması amacıyla sermaye gerekliliklerini artıracak önerilerini açıkladı. Barr, "Gelişmiş sermaye kurallarının, 100 milyar dolar veya daha fazla varlığa sahip bankalara uygulanmasını tavsiye edeceğim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de üzerinde anlaşmaya varılan borç limiti yasasının, önemli mali zorlukları ele almadığını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında dün alışlar öne çıkarken, cuma günü 4,0940 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,99'a geriledi.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,62 arttı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.1122 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.0814 liradan, satış fiyatı ise 26.1430 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.62'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.7702 TL'den yapan euro şu anda 28.7113 TL alış ve 28.8292 TL satış fiyatına sahip.

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