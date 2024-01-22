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Dolar yeni haftaya yeni rekorla başladı. İşte 22 Ocak 2024 güncel döviz kurları...

DOLAR

Geçen haftalarda ilk kez ulaştığı 30 TL eşiğinin üzerinden seyretmeyi sürdüren dolar, bugün 30,2185 seviyesini görerek bir kez daha rekor yeniledi. Doların önceki kapanışı ise 30,1961 seviyesinden gerçekleşmişti.

EURO

Geçenlerde ilk kez 33 lira sınırını aşan ve ardından bu sınırın altına inen euro/TL ise, bugün yükselişini sürdürerek 32,9711 seviyesinden işlem görüyor. Euro, önceki kapanışını da 32,9303 seviyesinden yapmıştı.