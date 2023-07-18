Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Dolar, Euro, Bitcoin rakamları merak ediliyor. Yükseliş tam gaz sürerken yeni rekor geldi. Haftanın ilk gününü 29,58 lira seviyesinde tamamlayan Euro kuru, bugün yüzde 2,3'den fazla yükseldi. Euro/TL, tarihi zirvesini 30,37 seviyesine çıkardı.

Dolar kurunda da yeni rekor

Dolar kuru ise yüzde 2'lik artışla 26,89'a yükselerek rekor kırdı. Şu sıralar 26,85 liradan alınan dolar 26,87 liradan satılıyor.

Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentileri yüzde 15 seviyesinde olan politika faizinin yüzde 20'ye çıkarılması yönünde.

Bitcoin 30.025 dolardan, Türk lirası karşısında ise 798.094 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.905, Ripple (XRP) 0,748, Dogecoin (DOGE) %2,6 dolar civarında işlem görüyor.

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