Doğum lekeleri genellikle doğumdan hemen sonra veya çocukluk döneminde ortaya çıkar. Nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da aşağıdaki faktörler doğum lekelerinin oluşumuna katkıda bulunabilir:

Genetik Faktörler: Doğum lekelerinin oluşumunda genetik yatkınlık önemli bir rol oynayabilir. Eğer ailede doğum lekeleri olan bireyler varsa, çocukların da doğum lekesi geliştirme olasılığı daha yüksek olabilir.

Melanositlerin Dağılımı: Melanositler, cildin renk pigmenti melanini üreten hücrelerdir. Doğum lekeleri, melanositlerin normal dağılımının bozulması sonucu oluşabilir. Bu anormal dağılım, bazı bölgelerde melanositlerin bir araya gelmesiyle veya diğer bölgelerde melanosit eksikliğiyle sonuçlanabilir.

Kan Damarı Anormallikleri: Bazı doğum lekeleri, cildin altındaki kan damarlarının anormal bir şekilde genişlemesi veya birikmesi nedeniyle oluşur. Bu tür lekelere "vasküler doğum lekeleri" denir.

Hormonal Faktörler: Hormonların doğum lekelerinin oluşumunda rol oynadığı düşünülmektedir. Özellikle hamilelik sırasında hormonal değişikliklerin doğum lekesi oluşumuna katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

Doğum lekelerinin çoğu zararsızdır ve genellikle tedavi gerektirmez. Ancak, bazı durumlarda doğum lekeleri estetik veya tıbbi sorunlara neden olabilir. Bu durumlarda, bir dermatolog veya plastik cerrah tarafından doğum lekesinin tedavi edilmesi veya çıkarılması önerilebilir.