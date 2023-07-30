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Doğubayazıt Futbol Kulübünün başında olan BC Group, kulüp yönetimini Belediye Başkanı Yıldız Acar’a bıraktıklarını açıkladı. Teknik adam İshak Özbey ile yapılan anlaşma ile imza töreninde açıklama yapan Acar, şu ifadelere yer verdi: “Herşeyden önce Çoktin ailesine bu şehre verdikleri emeklerinden dolayı halkım ve kendi adıma teşekkürlerimi iletiyorum. Maalesef ülke ve ilçemiz genelinde uyuşturucu yaşının çocuk yaşlara düştüğü bu çağda, gençlerimizin kahve kültüründen uzaklaşıp sosyal ve sportif faaliyetlerle ilgilenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu yüzden başladığımız bir işi yarıda bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Taraftarlarımıza buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bazid’in takımı yalnız değildir. An itibariyle Doğubayazıt belediyesi olarak yönetimdeyiz. El ele, gönül gönüle fair-play çerçevesinde takımımızı 3. Lig'de göreceğiz. Başta Çoktin ailesi ve değerli iş adamlarımızın da destek sözünü aldık. Herkese çok teşekkür ediyor, bu güzel haberi taraftarlarımıza armağan ediyorum" dedi. İHA