Tuşba ilçesi sınırlarında yer alan Çarpanak Adası, yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünüyor.

Kışın etkili olan yağışlarla karla kaplanan, bugünlerde de badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşsiz manzaraya bürünen Çarpanak Adası ve yarımada, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Doğaseverler, Çitören Mahallesi'nden yaklaşık bir saat süren tekne yolculuğunun ardından adaya ulaşabiliyor.

Adadaki tarihi ve doğal güzellikleri gezen ziyaretçiler, fotoğraf çekip eşsiz manzaranın keyfini yaşıyor. Adaya geçemeyenler ise yarımada kısmında mangal ve semaverlerini yakarak şehrin gürültüsünden uzakta zaman geçiriyor.

Vadi Doğa Sporları Kulübü de kentin tanıtımına yönelik programları kapsamında bölgede etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan yaklaşık 200 kişi, bölgede yürüyüş yaptı, seyrine doyum olmayan manzarayı görüntüledi.

"Buraya gelenlerden doğaya hassas davranmasını talep ediyoruz"

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi Mahmut Çelik, havanın ısınmasıyla bahar etkinliklerine başladıklarını söyledi.

Çarpanak Adası'na da sık sık turlar düzenlediklerini ifade eden Çelik, "Badem ağaçlarının çiçekleri ve Van Gölü'nün maviliğinin birleşmesi ile eşsiz bir manzara oluşmuş durumda. Bu ambiyansı insanların görmesini de istiyoruz. Çok rağbet var. İnsanların yüzü gülüyor ve bu mutluluk bize de yansıyor. Özellikle Çarpanak Adası, sosyal medyada yayılan görseller dolayısıyla hem yerli hem yabancı birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Sadece buraya gelenlerden doğaya ve çevreye biraz daha hassas ve duyarlı davranmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

"Herkesi buraya bekliyoruz"

Ziyaretçilerden Fatoş Bilicier ise bu tür etkinliklere sürekli katıldığını ve çok güzel zaman geçirdiğini anlattı.

Rüzgarlı havaya rağmen çok güzel zaman geçirdiğini belirten Bilicer, "Çarpanak bölgesindeki badem ağaçlarının çiçek açması çok güzel görüntüler oluşturuyor. Şehrin gürültüsünden kurtulup, doğayla buluşmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz." dedi.