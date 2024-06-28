Türkiye'nin sağlık sektöründeki öncülerinden biri olarak tanınan Doç. Dr. Şuayıp Birinci'nin hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte, Dr. Şuayıp Birinci'nin yaşamıyla ilgili merak edilen tüm detaylar:

Doç. Dr. Şuayıp Birinci, 1973 yılında Rize'de dünyaya geldi ve eğitim hayatına Rize ve Trabzon'da başladı. Tıp eğitimini tamamladıktan sonra liderlik ve küresel girişimcilik alanında yüksek lisans yaparak sağlık sektöründe önemli bir kariyer yolu çizdi.

Meslek hayatına 1998 yılında adım atan Dr. Birinci, Rize ve İstanbul'da çeşitli kamu kurumlarında hekimlik yapmanın yanı sıra Ümraniye EA Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcılığı gibi önemli görevler üstlendi.

2014 yılında Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda müsteşar yardımcısı olarak göreve başlayan Dr. Şuayıp Birinci, sağlık politikalarının belirlenmesi, planlanması ve koordinasyonunda etkin rol oynadı. 2018 yılında Sağlık Bakan Yardımcılığı'na atanan Dr. Birinci, bu görevini halen sürdürmektedir.

Sağlık teknolojileri ve yapay zeka konularında da aktif olan Dr. Birinci, Teknofest'in icra kurulu üyesi olarak teknolojiye dayalı yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca HIMSS tarafından dünyanın en etkili 50 sağlık lideri arasında gösterilen Dr. Birinci, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok bilimsel çalışmaya imza atmıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Dr. Şuayıp Birinci'nin sağlıkta milli teknoloji hamlesi, uzaktan sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri gibi alanlarda önemli çalışmaları bulunmaktadır. Türkiye'nin sağlık politikaları ve dijital dönüşüm süreçlerindeki liderliğiyle tanınan Dr. Birinci, ülkenin sağlık alanındaki geleceğine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa mı Etti, Neden?

Son dakika iddiası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın istifa ettiği yönünde. Gazeteci İsmail Saymaz’ın dün gece ortaya attığı bu iddia, siyaset gündeminde bomba etkisi yarattı. Saymaz, Koca’nın görevden affını isteyeceğini ve kararın Resmi Gazete’de yayınlanacağını öne sürdü. Peki, Fahrettin Koca gerçekten istifa etti mi? İşte tüm detaylar...

Fahrettin Koca İstifa mı Etti?

Gazeteci İsmail Saymaz, Bakan Koca ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Saymaz, Koca’ya “Affınızı istemişsiniz, doğru mu?” diye sorduğunda, Bakan Koca’nın “Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda” yanıtını verdiğini belirtti. Ancak bu iddiaya dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı ve Resmi Gazete'de de herhangi bir karar yayınlanmadı.

Pandemi Dönemindeki Rolü

Tıp doktoru olan Fahrettin Koca, 2018'den bu yana Sağlık Bakanı olarak görev yapıyordu. Covid-19 pandemisi sürecinde her akşam ekranlarda vaka ve ölüm sayılarını açıklayarak Türkiye’yi bilgilendiren isimdi. Pandemi döneminde şeffaflık konusundaki eleştirilerle sıkça gündeme gelmişti.

Fahrettin Koca Kimdir?

1965 yılında Konya’da doğan Fahrettin Koca, ilk ve orta öğrenimini Konya’da, lise eğitimini ise Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı unvanını aldı.

Kariyeri ve Görevleri

Dr. Koca, çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı yaptı. Sağlık sektöründe dönüşüm politikalarına öncülük eden Koca, pek çok sağlık kuruluşunda önemli görevler üstlendi.

Evli ve dört çocuk babası olan Fahrettin Koca, Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği gibi çeşitli derneklerde üyelikler yapmaktadır. Aynı zamanda, DEİK Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanı olarak da görev yapmaktadır.

2018 ve 2023'te Sağlık Bakanı Olarak Atandı

2018 Türkiye genel seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atanan Fahrettin Koca, 2023 Türkiye Genel Seçimleri sonrasında da aynı göreve yeniden atanmıştır.

Yeni Sağlık Bakanı Doç Drç Şuayıp Birinci mi Olacak?

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği ya da edeceği ile ilgili haberlerim yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni sağlık bakanının Doç.

Dr. Şuayip Birinci olacağı yönünde söylentiler dolaşmaya başladı. Bununla alakalı kesin bir karar yok ancak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni sağlık bakanının Doç. Dr. Şuayip Birinci olacağı yine aynı şekilde sosyal medyada gezmeye başladı.