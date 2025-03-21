Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan Uzman Diyetisyen Melis Avcı, iftar ve sahurda dengeli beslenmenin vücut sağlığı için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Van’ın yemek kültüründe kırmızı et ağırlıklı bir mutfağın hakim olduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Melis Avcı, ramazan ayında dikkat edilmesi gereken unsurlara da değindi.

Ramazan ayında metabolizmanın çalışma hızının düştüğünü ifade eden Uzman Diyetisyen Avcı, “Ramazan ayı kilo almak için müsait bir ay olur iken, kilo vermek için de oldukça zor bir ay oluyor. Bunun nedeni ise; gün boyu aktif olmamıza rağmen su içmiyor ve bir şey yemiyoruz, böylece metabolizmayı kilitliyoruz. Bunların yanı sıra şeker dengesini bozmuş oluyoruz.” dedi.

İFTARDA NASIL BESLENİLMELİ?

Vücudun daha sağlıklı bir oruç süreci geçirmesi için iftarda dikkat edilmesi gereken unsurları sıralayan Avcı, “İftarda ilk olarak su ya da hurma ile oruç açılmalı, burada bir diğer önemli husus ise suyun tek seferde içilmemesi gerektiğidir. Ardından iki ya da üç dakika dinlenilmeli ve sonrasında çorba ile başlanmalı. Bol salata, yoğurt ve ayranın sofrada yer alması gerekiyor. Bu noktada mutlaka bir süt grubu ve yeşilliğin ramazan aylarında sofrada olması önem arz ediyor. Bunlardan sonra ana yemeğe geçilmeli. Ana yemeklerimiz sulu ise suyuna ekmek banmamalıyız, aynı zamanda sofrada pilav ve türevleri varsa ekmek olmamalı ya da ekmek veya türevleri varsa da pilav ve benzeri ürünler olmamalı.” diye konuştu.

İftar sonrası tatlı yemek isteyenlerin en az bir saat vücudu dinlendirmesi gerektiğini ifade eden Uzman Diyetisyen Melis Avcı, “İftardan sonra tatlı yemek isteyen kişiler; en az 1 saat vücudu dinlendirmeli, ardından ise her yarım saat, 45 dakikada bir uyuyana kadar bir bardak su içilmeli. Bir anda vücuda fazlaca su verilmesinin anlamı olmuyor, çünkü sonrasında su vücutta durmuyor. Aynı zamanda her akşam mutlaka bir fincan bitki çayı öneriyorum. Önemli bir diğer husus ise uyumadan iki saat önce ara öğünlerin bitirilmesini öneriyorum.” sözlerine yer verdi.

SAHURDA NASIL BESLENİLMELİ?

Sahurda nasıl beslenilmesi gerektiğine dair de tavsiyelerde bulunan Avcı, şunları belirtti:

“Sahurda muhakkak yumurta ve benzeri bir protein grubu olmalı, çok yağlı olmaması kaidesiyle peynir olabilir, aynı zamanda hafif bir süt grubu da sahura eklenebilir. Sahurda ekmek tüketilecekse de çok az miktarda olmalı, çünkü ekmekte karbonhidrat var ve karbonhidratların glisemik indeksi düşük olduğu için acıktırma oranı daha hızlı olabiliyor. Tatlı ihtiyacı karşılanmak isteniyorsa da birer tatlı kaşığı tahin-pekmez eklenebilir. Bu süreçte çeşitli sağlık sorunları olan bireylerin oruç tutması da sakıncalı.”