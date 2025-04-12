Van YYÜ senato salonunda düzenlenen programda Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile Pascogas Deniz İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Kayıkçı, yapılacak bina için işbirliği protokolü imzaladı.

Programda konuşan Şevli, 1982 yılından bu yana üniversiteye kısmi bağışların yapıldığını belirtti.

Üniversiteye yeni fakülte binasının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Şevli, şunları kaydetti:

"Bu güne kadar üniversitemizde bir bağışçı tarafından bir fakülte binası yapılmadı. Bu üniversitemiz tarihinde bir ilk olacak. Denizcilik Fakültesi'ni Van'da aktif hale getirmek istiyoruz. Van'da Piri Reis Denizcilik Lisesi de var. Bu manada denizcilik alanında faaliyet gösteren Pascogas firmasının yönetim kurulu başkanı Şaban Kayıkçı bizi ziyaret etti. Biz eksikliklerimizi kendisine ilettiğimizde sağ olsunlar Van YYÜ Denizcilik Fakültesi binamızı inşa edebileceğini belirtti. Bağışlar gizli yapılsın derler ama belki herkese de örnek ve teşvik olması için anlatmak gerekiyor. Van YYÜ Denizcilik Fakültesi, inşallah bu bina inşaatı tamamlandıktan sonra öğrenci almaya başlayacaktır."

Diyarbakırlı iş adamı Pascogas Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Kayıkçı ise sektöre ve bölgeye bir katkı olması amacıyla bu çalışmayı başlattıklarını belirtti.

Sadece bir bina yapıp bırakmayacaklarını vurgulayan Kayıkçı, "Devamında istihdam edilecek arkadaşlarla birebir ilgilenerek denizcilik sektöründe hak ettikleri yere gelmeleri üzerine çabamız olacak." dedi.

KKTC Türk Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü Cemalettin Şevli ve İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan'ın da katıldığı program, protokol metinlerinin imzalanmasıyla sona erdi.