Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığını belirlediği iş yerlerine ‘Barbie-21’ adı verilen operasyon düzenledi.

Baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonuyla ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfekler ele geçirildi.

Dronun da kullanıldığı operasyonda, fuhşa zorlandığı tespit edilen 8’i yabancı uyruklu, 9 kadın da kurtarıldı.

ŞİFRELİ KONUŞMALAR DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan çalışmada, iş yeri sahipleriyle fuhuş için anlaştıkları kişiler arasındaki şifreli konuşmalar deşifre edildi.

İş yerine gelenlere, ‘Kısa mı uzun mu kalacaksın?’ şeklinde sorular yöneltildiği, ‘Kısa kalacağım’ cevabını verenlerin fuhuş yapılan odalara, ‘Uzun kalacağım’ diyenlerinse ise normal odalara yönlendirildiği ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 8 kadın, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

ÇEVREDEKİLERDEN ALKIŞLI TEŞEKKÜR

Gözaltına alına şüpheliler bir binadan çıkarılırken çevredekiler, alkışlarla operasyona destek verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.